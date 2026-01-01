Н овата 2026 година донесе радост за родителите в цялата страна! В „Майчин дом“ в София първото бебе за годината – момче, проплака само 35 минути след настъпването на новата година. Малкият юнак тежи впечатляващите 4,160 кг и е висок 54 см, а майка му го е родила естествено. Последните новородени за 2025 г. там бяха близнаци.

Първите момченца за 2026 г. се появиха и във Варна – в „Св. Анна“ първият малък мъж проплака в 2:27 ч., с тегло 3060 г, а след него в АГ болница „Проф. д-р Димитър Стаматов“ се роди момче с тегло 3100 г и ръст 48 см. Последното новородено там е момиче – 3090 г.

Любомир Славов