Я нуари е златно време, в което можеш да се сдобиеш с четиризвезден лукс на лятната почивка, без да харчиш цяло състояние. Преглед на търсачките и специализираните туристически сайтове показва, че хотели и тур агенции свалят от 15 до 50% цените на пътуванията особено до най-популярните за българите дестинации от България, Гърция, Северна Африка и Европа, показа проверка на „Телеграф“. Тези, които следят намаленията, в края на миналата година на Черен петък успяха да стигнат до Мексико и Куба с всички екстри, които предлага такова далечно пътуване, за малко над 2 хил. лева. За съпоставка обичайната цена на такова пътешествие започваше от 4 хил. нагоре, като изхранването в много от случаите се предлагаше на база само закуска или най-много един обяд и вечеря.

Монако

Така, ако човек е организиран и находчив, вместо да скролва безсмислено в телефона и да зяпа кратките видеа в социалните мрежи, може да се сдобие с истински бисери за предстоящите пролетни празници и летен отдих. Едно от хитовите предложения от края на миналата и началото на тази година е седмичен круиз по Средиземноморието с посещение на Генуа, Барселона, Марсилия и Монако на цена по-малка от минималната работна заплата от 620 евро в България. За тези, които не са могли да си позволят до този момент круиз, 510 евро ще им струва нощувки в каюта, закуски, вечери, самолетен билет, както и нощувка в района на летище Ница. Офертата е до 15 май, но цената е малко по-висока от 561 евро. Популярна туристическа търсачка предлага отсега за Трети март четиризведен ол инклузив за четири дни в Египет със самолет за 459 евро. 510 евро пък струва Скандинавска приказка за пет дни с включени закуски и самолет до Северна Европа в средата на юни по време на разцвета на белите нощи.

Обзор

Преглед в туристическите търсачки в началото на годината показва, че някои от скъпарските хотели по Българското Черноморие са свалили цените между 15 и 50% в зависимост от периода, за който искаш да ангажираш. В Обзор например нивото на четири звезди, с по няколко басейна, на първа линия на морето, с гарантирани чадъри, пълен ол инклузив сочи, че в най-активния период през юли почивката за двама възрастни излиза 1380 евро за пет нощувки. На Южното Черноморие в Дюни за същия период ултра ол инклузив вече излиза на семейство от двама възрастни и деца до 7 години 218 евро в хотел, разположен сред борова гора, пак на първа линия. За сметка на това на гръцката Ситония четирите звезди с ол инклузив почивката е по-евтина и през януари струва около 1100 евро. По-ниски са цените в Александруполис, пак ол инклузив. Любопитни са коментарите, особено на българите, които почиват в Гърция, за обслужването и екстрите в южната ни съседка. Сред хвалбите за чистота и качество на обслужването един от коментарите буди истински смях. Туристката е отбелязала, че няма никакви забележки освен каменистия плаж и дъното на морето, застлано с камъни километри навътре.

Анталия

За сметка на това почиващите на българското море се любуват на огромни плажове със златен пясък, а от няколко години, особено след ковид пандемията, масово започнаха да се преместват шеф-готвачите от Анталия в скъпите хотели в България. Това особено се забелязва по изобилието от сладкиши и сладкарски шедьоври, които се предлагат на шведските маси в този тип хотели.

Тунис

Тунис и тази година се очертава да е една от най-евтините и интересни дестинации за почивка и приключения. В момента седмичен отдих на митичния остров Джерба с хубав пясък и ол инклузив, както и самолетен билет и трансфер от летището излиза само 534 евро, но резервацията на тези условия трябва да се направи до 8 януари. Септемврийско море в северноафриканската страна излиза 473 евро със самолет и храна. Екскурзиите до пустинята и Соленото езеро, Картаген, столицата Тунис, могат да се платят на място за тези, които желаят освен да плажуват и да попълнят познанията си за историята и културата на Тунис.

Златният триъгълник крие капани

И тази година далечните пътешествия до страните от Азия продължават да са хит. Особено тези, които се организират от специализирани приключенски агенции. Обичайно този тип пътувания са от групи до 10 души, а цените им тръгват от 2500 евро нагоре. Най-често това са не толкова популярни места във Виетнам, Китай, Лаос, Камбоджа.

Специализирани чужди канали за пътешествия в Ютюб обаче започнаха все по-често да предупреждават, че в района на „Златния триъгълник“ зона, разположена в планините на границата между 3 държави в Югоизточна Азия: Тайланд, Мианмар и Лаос, не е толкова безопасно за туристи, които пътешестват сами. Дори не толкова заради лошия имидж на района, известен с големия обем на производството и трафика на наркотици. Причината е, че в този район вече се намират ферми с отвлечени хора, които се третират като роби и са принудени да вършат дигитални измами. Валят все повече предупреждения особено към желаещите да работят дистанционно в този район да не се поддават на обещания за високи заплати там, защото това е капан. Историята завършва най-често с отнемане на личните документи, а човекът, вместо да работи дистанционно в някой хотел или на плажа, се оказва затворен в лагер, където е принуден да мами по телефона хора, и е подложен на насилие, ако отказва.

Светлана Трифоновска