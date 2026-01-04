П родавачки в по-малките населени места в провинцията отказват да приемат евромонети, ако не са с мадарския конник и не пише „стотинки“, какъвто е обликът на българските. Това показа проверка на „Телеграф“. Масово хората твърдят, че „това са чужди пари“ или че са фалшиви. Гледат с недоверие, а на места отказват да приемат.

„Международен шофьор съм. Имам монети, понеже пътувам често в чужбина. Опитах се да си купя цигари, но жената зад щанда категорично ми отказа и поиска да дам книжно евро. Аз й дадох евромонети, каквито имах, от Люксембург, Австрия и Испания“, разказа тираджия от Костинброд.

Ресто

Проверка на „Телеграф“ установи, че в градчето до София масово хората плащат в левове и предпочитат и рестото да е в левове. „Все още нямам доверие на еврото, не го разпознавам. Казаха, че имало много фалшиви банкноти от 20 и 50 евро, внесени от Западна Европа“, коментира възрастна жена, дошла на пазар в новооткрития ритейл парк в града. Други пък продължават практиката да носят цели торби със стотинки и да настояват да платят с тях. Продавачите обаче вече имат право да отказват прием на над 50 броя монети, независимо от номинала. Някои търговци признаха, че са дали указания на продавачите си да гледат да връщат ресто в лева. „Ние сме магазин, а не чейнджбюро“, категоричен бе възрастен съдържател на хранителни стоки.

Глоба

НАП установи икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма за обезпечаване на линиите на градския транспорт в Бургас. Това стана ясно по време на поредната проверка за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Инспектор е закупил билет с плащане в брой на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет преди 1 януари 2026 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%. Приходната агенция е засилила контрола над търговците в цялата страна и всеки ден посещава под над 400 обекта. При установено закръгляне на цената има сериозни глоби.

Захари Белчев