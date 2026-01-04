Б аба Ванга, сляпата българска мистичка, често наричана „Нострадамус на Балканите“, е предсказала, че крайният край на човечеството ще настъпи през 5079 година.

Известна с това, че е предвидила събития като 11 септември и пандемията от COVID-19, тя твърди, че космическа катастрофа с невъобразим мащаб в крайна сметка ще унищожи човешката цивилизация и евентуално вселената, пише Daily Mail.

Според нейните предполагаеми пророчества, хората първо ще постигнат изключителен технологичен и обществен прогрес. До 3005 г. се твърди, че човечеството е колонизирало Марс, но избухва мащабна война, която драстично променя планетарните траектории. Само пет години по-късно комета или астероид се сблъсква с Луната, създавайки пръстен от отломки около Земята и променяйки завинаги нощното ѝ небе.

Към 3797 г. животът на Земята приключва, принуждавайки хората да оцеляват на други планети. Оскъдността на ресурсите обаче предизвиква войни между 3803 и 3805 г., убивайки повече от половината човечество. След това цивилизацията регресира в племенни общества в продължение на десетилетия, докато нов пророк не възстанови моралния ред и не съживи изгубените научни знания, твърди Daily Mail.

От началото на 44-и век човечеството навлиза в златен век. Напредъкът в науката, медицината и генетиката позволява на хората да лекуват всички болести и драстично разширяват мозъчния капацитет, елиминирайки омразата и злото. До 4509 г. хората достигат почти божествено морално състояние, постигайки директна комуникация с Бога.

Твърди се, че до 4599 г. хората достигат безсмъртие, а цивилизацията достига своя връх през 4674 г. с 340 милиарда души, живеещи на множество планети. Ранните взаимодействия с извънземни цивилизации също започват през този период, отбелязвайки възхода на човечеството до безпрецедентна сила и знания.

В последните десетилетия преди 5079 г., изследователи откриват границата на познатата вселена. Разкритието поражда дебати за това дали човечеството трябва да се впусне отвъд нея. Възникват разделения, но човечеството продължава напред, предизвиквайки катастрофалното събитие, което Баба Ванга нарича „абсолютен съден ден“.