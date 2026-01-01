В първия ден на новата година православната църква почита паметта на Свети Василий Велики. Той се родил около 330 г. в Кесария Кападокийска.

Неговите родители били заможни, благочестиви хора, изповядващи Христовата вяра. Василий бил много умно дете и получил началното си образование от своя баща, а след това учил в най-престижните училища. Той усвоил философията, реториката, поезията, астрономията и всички останали светски науки през IV век. След като завършил образованието си, пътувал много до Сирия, Палестина, Египет и Месопотамия, Атина.

Когато се върнал от Атина, избрал за своето уединение едно кътче край река Ирис. С времето към него се присъединили и други хора, които избрали отшелничеството. През 362 година Василий напуснал земите около Ирис и бил ръкоположен за архиепископ на Кесария Кападокийска.

Василий учел на любов към Бога и се борел с езичниците, които по това време извършвали гонения срещу християните. Той починал едва на 49 години, тъй като често боледувал.

На 1 януари на празничната трапеза се слагат погача, баница с късмети и блажни ястия, както и мед, плодове, орехи, жито. Преди празничния обяд или вечеря трапезата трябва да се прекади с тамян, а малките деца да сурвакат за здраве. Този ден е и църковният празник Обрезание Господне. Българската православна църква отбелязва празниците с литургии.

Днес имен ден празнуват Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Влада, Влайко, Въло, Въла, Въто и други. Честит празник на имениците!