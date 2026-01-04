С еверна Корея изстреля няколко балистични ракети към морето в неделя, съобщиха съседните ѝ страни, като това се случва само няколко часа преди южнокорейският президент да замине за Китай за преговори, които се очаква да обхванат ядрената програма на Северна Корея, предаде Асошейтед прес, цитирана от БТА.

Съвместният щаб на Южна Корея заяви в изявление, че е засякъл няколко изстрелвания на балистични ракети от столицата на Северна Корея около 7:50 сутринта (местно време). Той посочи, че ракетите са пролетели около 900 километра и че властите на Южна Корея и САЩ анализират подробностите около изстрелванията.

Съвместният щаб заяви, че Южна Корея е готова да отблъсне всякакви провокации от страна на Северна Корея и обменя информация с САЩ и Япония относно изстрелванията.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коизуми заяви, че са потвърдени най-малко две изстрелвания на ракети от Северна Корея. „Те са сериозен проблем, който заплашва мира и сигурността на нашата нация, региона и света“, заяви Коизуми пред репортери.

Изстрелванията са последната засега демонстрация на оръжия от страна на Северна Корея през последните седмици. Експерти твърдят, че страната има за цел да покаже или да преразгледа постиженията си в отбранителния сектор преди предстоящия конгрес на управляващата партия, първият от този вид от пет години насам. Наблюдателите следят Конгреса на Работническата партия, за да видят дали Северна Корея ще определи нова политика по отношение на САЩ и ще отговори на призивите за възобновяване на дълго отложените преговори.

Северна Корея се фокусира върху тестове за разширяване на ядрения си арсенал, откакто срещата на върха между лидера ѝ Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп се провали през 2019 г. Ким също така засили дипломатическите си позиции, като подкрепи Русия във войната ѝ в Украйна и засили отношенията с Китай. Наблюдатели твърдят, че Ким вярва, че влиянието му е нараснало значително, за да изтръгне отстъпки от Тръмп, ако двамата седнат отново на масата за преговори.

Северна Корея не е обявила кога ще се проведе конгресът, но южнокорейските разузнавателни служби заявиха, че вероятно това ще стане през януари или февруари.

Изстрелванията в неделя се състояха няколко часа преди южнокорейският президент И Дже-мьон да замине за Китай за високопоставена среща с президента на Китай Си Цзинпин. От офиса на И заявиха, че по време на четиридневната визита той ще поиска от Китай, основният съюзник и най-голям търговски партньор на Северна Корея, да поеме „конструктивна роля“ в усилията за насърчаване на мира на Корейския полуостров.

Южна Корея и САЩ отдавна призовават Китай да упражни влиянието си върху Северна Корея, за да я убеди да се върне на преговорите или да се откаже от ядрената си програма. Въпросът обаче е колко голямо влияние има Китай върху социалистическата си съседка. Китай, заедно с Русия, също многократно е блокирал опитите на САЩ и други страни да засилят икономическите санкции срещу Северна Корея през последните години.

По-късно в неделя Южна Корея свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност, на което официални лица призоваха Северна Корея да спре изстрелването на балистични ракети, което нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Съветът докладва на И Дже-мьон подробности за изстрелванията и неопределени мерки, предприети от Южна Корея, според президентската канцелария.

Изстрелванията последваха драматичната военна операция на САЩ в събота, която свали от власт венецуелския лидер Николас Мадуро и го доведе в САЩ, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм. Това беше най-решителната акция на САЩ за смяна на режима в дадена страна от инвазията в Ирак през 2003 г.

„Ким Чен-ун може да се чувства оправдан за усилията си да изгради ядрено възпиращо средство, както вероятно е направил след ударите на Тръмп срещу Иран“, казва Лейф-Ерик Ийзли, професор по международни отношения в Университет в Сеул. „Въпреки това лидерите на враждебни режими вероятно ще живеят с по-голяма параноя, след като видяха колко бързо Мадуро беше изведен от страната си, за да бъде съден в САЩ“.

Държавните медии на Северна Корея не са коментирали операцията на САЩ.

Официалната Корейска централна информационна агенция съобщи в неделя, че Ким е посетил оръжейна фабрика в събота, за да разгледа произвежданите там многофункционални прецизни оръжия. Официалната агенция цитира Ким, че е наредил на служителите да увеличат настоящия производствен капацитет с около 2,5 пъти.

Миналата неделя Северна Корея проведе тестови изстрелвания на дългообхватни стратегически крилати ракети. На 25 декември Северна Корея публикува снимки, показващи очевиден напредък в строителството на първата ѝ атомна подводница.