Н ай-високата сграда в света в момента е Бурдж Халифа в Дубай, но концепция, създадена преди три десетилетия, би била пет пъти по-висока от нея, ако някога бъде построена.

Дизайнът, който за първи път се появи на бял свят през 1995 г., се нарича X-Seed 4000 и ще бъде най-високият небостъргач, строен някога. Това е така, защото ще се издига на зашеметяващи 4 км в небето, което го прави малко под половината от височината на връх Еверест.

Японската строителна фирма, която стои зад него, Taisei Corporation, според съобщенията е искала той да плава в Токийския залив, а са били разглеждани и други места в Азия. Техният изключително амбициозен проект дори предлагаше да осигури домове за между 500 000 и един милион души, които биха живели на 800-те етажа.

За сложната задача биха били необходими около 3 000 000 тона стомана, а за жителите би било необходимо да се вземат предвид вътрешни разпоредби за въздушното налягане, за да се избегнат височинни болести. Плаващият метрополис, простиращ се на 6 км ширина, беше обсъждан наскоро в LinkedIn, където Рубен Пети даде представа за мечтата, която така и не се превърна в реалност.