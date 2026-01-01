П рез Новата година нека Бог ни помага да възрастваме познанието на истината, която е Той. Нека Господ да даде мирна, здрава, благословена 2026 година! Честит празник! Това заяви Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

"Господ ни е дал свобода, велик дар е това и затова това означава, че ни е дал възможност да избираме бъдещето си – какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме", каза патриарх Даниил и добави:

"През Новата година нека Бог ни помага да възрастваме познанието на истината, която е Той. Тази истина, която ще ни направи свободни и която ни прави свободни, за да може да избираме това, което е полезно за нас и така Новата година действително да бъде полезна, да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта, за това тази Нова година – 2026, от раждането на Господ Исус Христос по плът, да бъде за нас действително изпълнена с Божиите благословения."

По думите на българския патриарх, стремим ли се да придобиваме Христовите добродетели, годината и времето, и животът ни ще бъдат изпълнени с Божиите благословения.

"Нека Господ да даде мирна, здрава, благословена 2026 година! Честит празник! За много благословени години!", пожела патриарх Даниил.

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне и празника на свети Василий Велики, а след нея ще отслужи и молебен за новата 2026 година.