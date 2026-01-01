Н овогодишната нощ в един от най-престижните швейцарски ски курорти се превърна в кошмар. Мощна експлозия разтърси бар „Констеласион“ в Кран Монтана и отне живота на няколко души, докато десетки празнуващи посрещаха 2026 година.

Взривът е станал около 01:30 ч. местно време в пика на новогодишните тържества. Барът, изключително популярен сред туристите, е бил пълен с хора, когато се е чул силният тътен. По данни на кантоналната полиция във Вале има „няколко загинали и няколко ранени“, като точният брой на жертвите все още не е официално потвърден.

„Имало е експлозия с неизвестен произход“, заяви говорителят на полицията Галтан Латион и подчерта, че спасителната операция продължава. Районът около заведението е бил отцепен, а на място са изпратени пожарникари, линейки и полиция.

Снимки, разпространени от швейцарските медии, показват горяща сграда, гъст дим и хаос, докато спасителните екипи се опитват да окажат помощ на пострадалите. Причините за взрива остават неясни, а разследването тепърва започва.

Трагедията хвърли сянка върху празника и постави Кран Монтана в центъра на световното внимание – от символ на лукс и зимни забавления курортът се превърна в сцена на една от най-тежките новогодишни драми в Швейцария.