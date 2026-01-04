В първия за новата година епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков – Мон Дьо застава астрологът Силва Дончева, която разкрива какво крие 2026-та за българите и за света. Годината е свързана с много „съвпади”, което означава и новото начало. „Това е завой към истинското голямо начало, което предстои през 2028 г.”, загатва тя.

„Марс започва съвпад в Козирог, което е реформа в старото – ще се сменят лица, правителства, но те ще са от същата група.”, категорична е Силва Дончева. „Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон или авторитарен режим.”, в късната пролет нейната прогноза показва промяна в елитите, а хороскопите на управляващите сигнализират „стабилност и внезапен обрат”.

След утрешния ден

„Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна и може да продължи 2-3 десетилетия”, заявява Силва Дончева. Според нея резултатът от протестите зависи от „егрегора” на протестиращите – дали има агресия, духовността и историческите им познания. „Не просто искаме честни политици и да живеем добре… не си дошъл на земята да живееш добре.”, категорична е Дончева – „Дошъл си да изграждаш дух и да служиш на Бог, с вяра и със знание”.

Заради „съвпадите” на планетите предстоят отново ситуации, в които България не може да излъчи правителство, според Дончева трябва именно тези „съвпади” да свършат, за да се появят нови лица на политическата сцена. „Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г., сега може би се подготвя, но той е зодия Близнаци – до 20 февруари Сатурн и Нептун са му в много тежка квадратура, което означава възможност и за грешки.”, разкрива Дончева, но допълва, че Сатурн в Овен би подкрепил президента в потенциалния му проект.

Най-големите изпитания

„Сега има усещане, че нещо старо си заминава и неяснотата на новото.” ,заявява Дончева. Именно това ново начало обаче, подхванато правилно би могло да бъде правилният път. Нептун в Овен, като дълбоко любовен знак показва, че любовта на човек към другия и честността могат ще бъдат двигател на събитията по пътя към „справедлив нов ред”.