У краинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да задържат руския президент Владимир Путин, след като американските сили заловиха Николас Мадуро при операция през нощта.

ЗВЕЗДНА КОМПАНИЯ: Затвориха Мадуро в ареста на Пи Диди и Гилейн Максуел! (ВИДЕО)

Зеленски не се сдържа, когато беше притиснат от въпроса за свалянето на режима на Мадуро от САЩ. „Как трябва да реагирам на това? Какво мога да кажа?“, каза украинският лидер пред репортери след среща с европейски съветници по националната сигурност в събота.

„Ако е възможно да се справяме с диктаторите по този начин, тогава САЩ знаят какво да правят по-нататък“, добави той, намеквайки, че Тръмп трябва да се отнася с Путин по същия начин, тъй като Русия продължава атаките си срещу Украйна.

Русия беше сред няколко държави в събота, които поискаха от администрацията на Тръмп да освободи Мадуро и съпругата му Селия Флорес, след като бяха заловени от дома им в южноамериканската страна.