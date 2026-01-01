С блясък, смокинги и голяма заявка за бъдещето Доналд Тръмп посрещна Новата година в имението си Мар-а-Лаго във Флорида. Пред репортери в нощта на 31 декември президентът на САЩ разкри своето лично новогодишно обещание с две думи, които отекнаха по света: „Световен мир“.

Запитан дали си е пожелал нещо за новата година, Тръмп отговори кратко и категорично, без да навлиза в детайли. В същото време той отказа да коментира дали Съединените щати са готови да изпратят войски в Украйна, както и каква роля е изиграло ЦРУ в предполагаем удар срещу Венецуела. Вместо отговори, президентът се усмихна и лаконично каза: „Благодаря ви“.

Докато въпросите за войни и разузнаване останаха без отговор, кадри от тържеството разкриха изненадващо присъствие. Сред гостите на новогодишния прием беше израелският премиер Бенямин Нетаняху, който се появи редом до Тръмп, облечен в елегантен смокинг. Видеото, разпространено онлайн от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич, бързо привлече вниманието на медиите.

По-рано през седмицата Нетаняху вече бе на официална среща с Тръмп в Мар-а-Лаго, където двамата обсъждаха примирието в ивицата Газа. Тогава американският президент на шега намекна, че израелският премиер може да се появи и на новогодишното му парти – нещо, което в крайна сметка се оказа факт.