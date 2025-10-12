С лед бедствието в черноморския курорт Елените - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена.

Пред NOVA от ДНСК обясниха, че зданието има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено. Темата с наводнението в Елените коментира и премиерът Росен Желязков.

В хотел „Негреско” в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни. „Купих го на публичен продан, обявен от НАП”, обясни Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан, която е подготвила всевъзможни документи.

„Знам, че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация”, обяснява тя.

Че държавата е готова да събори два обекта в курорта, потвърдиха от Дирекцията за национален строителен контрол. „Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела”, заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Всъщност именно заради тази корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела - защото е построен върху нея. Собственици на имоти обаче са готови да подават жалби.

„Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители”, подчерта Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.

„В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен”, категорична е Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

В същото време, пред кметове от цялата страна, премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.

„В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години”, заяви премиерът Росен Желяков.

Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита.

Желязков очерта и основните финансови приоритети на правителството, като сред тях са финансовата стабилност на държавата и приемането на еврото.

"Ролята на местните власти при въвеждането на еврото е важна и основна, защото са най-близко до хората и най-ясно и категорично може да разсеят страховете им от това какво ще предстои през месец януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, ръст на цените. Това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне първите шест месеца на 2026 година", каза премиерът.

"Правителството дойде с ясна политическа заявка - да спре непрекъснатия изборен цикъл, липсата на приемственост на политики и на очаквания и даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия живот, икономическите цикли и най-вече на общините", каза още премиерът. Той посочи, че правителството се е справило политически с част от заявките, които са дадени в началото на мандата - като финансова и макроикономическа стабилност, покриване на корвенгертните критерии България от 1 януари да бъде част от еврозоната, възстановяване на възможностите, плащанията по ПВУ, по-добро управление на оперативните програми.