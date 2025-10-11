С едмица след опустошителната вълна в курорта Елените, която взе четири жертви, държавата е готова да събаря, информира NOVA.

От Дирекцията за национален строителен контрол заявиха, че трябва да бъдат премахнати два обекта. Единият - аквапаркът, който се намира в комплекса. След смъртоносния потоп под ударите на багерите обаче трябва да попадне и хотелът, който е в горната част на вилното селище и е построен върху бетонираното корито на реката.

Новината, че хотел "Негреско" ще бъде разрушен се коментира навсякъде в района. За едни разрушаването на хотела е грешка, защото това е една от най-големите сгради в началото на комплекса. За други – правилно решение, тъй като го приемат като възмездие и смятат, че трябва да бъдат възстановени природата и пътят на водата. В Елените продължава да има полицейски екипи, които не допускат никого.

В осмия ден след опустошителното бедствие и след продължаващи няколко дни проверки, държавата реши да събаря. „Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела”, обясни инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Според дирекцията за национален строителен контрол, заради липсващите документи за бетонирането на реката ще се наложи събарянето и на хотела, защото е бил построен върху нея. „За сметка на извършителите ще стане това. Ако те не премахнат сградите доброволно, ще бъдат премахнати от държавата, след което ще бъдат предявени искове за възстановяване на сумите”, обясни Петрова.

Новината, че багери ще махнат хотела заради бетонираната река, изненада хората, които срещнахме днес в Елените.

„Хотелът има Акт 16. Как ще го съборят? Друг е въпросът как са го получили този Акт 16?, попита Симеон, който живее в района.

„Това въобще не е хотел. Хората живеят в апартаментите от 2022 година. Много имоти са разрушени до втория етаж, но събаряне означава съд. Това е”, категорична е Лидия.

„Ако е законен, как ще стане? Нека специалистите да се произнесат законно ли е или незаконно? Кой е дал документите? Не знам, България трябва да реши”, заяви Володя.

Строителството в курорта се проверява и от прокуратурата. От там вече съобщиха, че са събрали всички документи, за да могат да установят дали то е незаконно и дали е сред причините водата да отнеме четири човешки живота. Акциите в сградата на кметството и районната ДНСК в търсене на чертежи и разрешителни бяха проведени в сряда.

Инж. Янчо Райков, директорът на РДНСК-Бургас, в сряда заяви, че има много материал, който да се прегледа и да се изясни за колко имота става въпрос. „Към този момент имаме само една преписка, по която сме работили”, подчерта той.

„В Община Несебър има всякакви документи. Има проверка и когато има резултати, те ще бъдат оповестени”, обясни в същия ден Николай Димитров, кмет на Община Несебър

Пред NOVA директорът на ДНСК обясни, че разрешенията за категорията обекти, които са построени в Елените, са изцяло в отговорностите на местната администрация.