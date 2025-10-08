Х ората, пострадали от наводненията по нашето Черноморие, ще получат помощ от държавата.

Това стана ясно от думите на социалния министър Борислав Гуцанов на брифинг след заседание на Министерския съвет.

"Одобрихме помощи за пострадалите от наводненията - по 3000 лева за всяко ощетено от бедствието семейство. Има две условия за получаване на помощта - трябва жилището да е законно построено и да е единствено за пострадалото семейство", допълни той.

Борислав Гуцанов

Освен 3000 лева, хората ще получат още по 1914 лева, като това се равнява сума, три пъти над нивото на бедност.

"Те се полагат по закон", добави той.

"Може да се кандидатства и за още 2500 лева - за повредена покъщнина. Общата сума, която може да се получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лева. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на социалното министерство. Сумите не са големи, но това са нашите възможности като ведомство. На следващото заседание на МС ще внесе предложение за подкрепа на семействата на загиналите при бедствието - най-вероятно сумата ще е около 15 000 лева", каза още Гуцанов.

По думите му сред целите е и създаване на програма, чрез която безработни да почистват дерета и да укрепват диги, за да се обезопасят рисковите обекти.

*Източник: NOVA