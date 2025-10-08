П ред сградата на Проектантска организация на бул. „Стефан Стамболов” 120 в Бургас буквално почерня от полиция, предаде "Флагман" от мястото на събитието. Униформените, заедно с прокурор, влязоха в Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК-Бургас), която се намира на втория етаж. Акцията очевидно се отнася до изземване на строителни книжа след наводненията в морската община Несебър.

Би трябвало директорът инж. Янчо Райков да е подготвил документацията за извършваните строителни дейности на територията на в.с. Елените от 1997 г. насам. Ще се гледат подробни устройствени планове, които са позволили застрояването на върху речно корито, както било по картата от 70-те години на миналия век, която показа министърът на регионалното развитие Иван Иванов. Съгласувани ли са те с Басейнова дирекция „Черноморски район”? Има ли документация за корекция на речното корито? Извършвана ли е корекция на същото, за да бъде построен хотел след разширението?

До днес, по думите на министъра, няма документация за аква парка, който вече е под вода.

Тези действия са по образуваните досъдебни производства в прокуратурата и за смъртта на четиримата, които загубиха живота си в бедствието.

Не е ясно дали е посетен и директорът на бургаската дирекция на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Светла Кутлева, която се намира в същата сграда. Райков и Кутлева са призовани от министър Иванов да изискат и да подготвят за предаване информация от Басейнова дирекция за наличието на други речни корита и реки в тази част от Стара планина, засягаща Св. Влас.

Към община Царево няма да се проявява интерес, защото незаконните постройки там са премахнати след предписанията от 2023 г., когато беше голямото наводнение, отнело живота на трима.

Междувременно стана ясно, че паралелно полицията провежда акция и в сградата на Община Несебър. Около 15 часа служители на МВР влязоха в кметството, като по неофициална информация също става дума за наводненията в Елените.