Г-н Жалич, стига ли ви млякото, което произвеждате в Босна и Херцеговина и Република Сръбска?

Ние произвеждаме малко, но стига за Република Сръбска. Но за да правим и малък експорт, се налагат допълнителни количества мляко. Истината е, че около преди пет години имахме проблем с дъмпинг цени на мляко, внесено от Европейския съюз, тогава пострадаха основно фермерите, защото цените, които получаваха за литър сурово мляко, бяха ниски. Сега вече не е така.

Как е сега, фермерите доволни ли са от цените на млякото?

Сега вече те живеят добре, защото получават 0,59 лв. за сурово краве мляко, първо качество, и още 30 ст. субсидии от държавата. Мога да кажа, че от тази цена са доволни.

Колко струва литър мляко в супермаркета във вашата страна?

В супермаркета в моята страна Босна и Херцеговина, която е част от федерацията с Република Сръбска, е между 1,1 и 1,3 евро за литър, което е добре засега като потребителска цена. Така че засега ние имаме достатъчно мляко, защото в нашата част от Босна и Херцеговина имаме много земя.

С колко литра мляко правите един килограм сирене?

Един килограм сирене се прави при нас от 7 л краве мляко. Говоря само за малките фермери, начина, по който те го правят. Не мога да коментирам индустриалните, тази статистика не съм следил, имам калкулация за дребните фермери. Тук трябва да отбележа, че те не произвеждат сирене, което има нужда да зрее. Те правят така нареченото прясно сирене и го продават веднага. Практически те го продават за два дни. Нямат сметка да го оставят да зрее, затова са нужни специални складови помещения, каквито те нямат.

А колко време зрее при вас индустриалното сирене?

Не зная, не съм наясно с тяхната технология.

При нас последните двайсетина години непрекъснато има скандали с качеството на сирената. Ту сирене трепач, което продават за зряло сирене, ту сухи млека, ту палмови мазнини и пр. Или правят от 3 литра мляко 1 кг. Как стоят нещата при вас?

Тенденцията е да се купува храна от производителя или директно от фермата. Затова мисля, че бъдещето е на малките производители и директните доставки. Така малките биха продали продукта си по-скъпо, а ние, потребителите, ще платим по-ниска цена, иначе супермаркетите са между нас и тях, а така потребителите ще спестят тези пари.От друга страна, потребителите купуват продуктите, които познават. Важно е, когато познаваш производителя и можеш да му се довериш. Това е тенденцията и в производството на здрава храна, и хората вярват в това.

Колко струва едно кило фермерско сирене?

Може би може между 3-3,5 до 4 евро за кг себестойност.

А индустриалното?

Зависи, ако употребяват мляко, цената ще е една, защото имаме и продукти с палмово масло.

И как се справяте с този проблем?

В Република Сръбска има закон, според който ако има 1 процент дори палмово масло в продукта,производителят трябва да го сложи на етикета, а потребителят да е наясно, че този продукт има палмово масло. Така че всички производители слагат тази информация, ако я няма на етикета, спират да ги продават в супермаркетите.

Щом имате продукти с палмово масло, следователно имате внос на обезмаслено мляко, защото никой фермер няма да си обезмасли млякото, за да му влага палмова мазнина. Технологията е такава.

Да, аз казах, че ние внасяме мляко от страни от Европейския съюз с по-ниско качество. Но мисля, че има начин да се справим с това.

Какъв е този начин?

Ние имаме и много големи фермери, те продават само мляко, като суровина, но ако ние сменим мисленето си и започнем да го продаваме на сирене, тоест преработка чрез директни доставки, която ще доведе добавена стойност, аз съм сигурен, че в резултат на късите вериги, като продаваме на съседите, и в пряк и по-широк смисъл, на туристическите места нещата ще изглеждат по друг начин. Така от всяка ферма ще има и мляко, и кефир, и сирене, и др. Това е ключът как да „бием“ с вноса. От малките производители, директно на потребителите.

Колко е средната заплата на учителите например в Босна и Херцеговина?

Учителите вземат около 850 евро.

А сиренето колко струва?

На 100 км от Баня Лука в централната част на републиката фермерското сирене е 5,5 евро продажна цена. В столицата е 10 евро за един кг прясно сирене.

Това е той:

Неманя Жалич е доцент в Университет по икономика и селско стопанство в Баня Лука във факултета по „Земеделие“ на Република Сръбска и Босна Херцеговина

Темата, върху която работи, е „Принадена стойност в агробизнеса и диверсификацията, ключът към

устойчиво развитие на селските райони“

Доц. Неманя Жалич присъства на международната конференция, организирана от Института по аграрна икономика в София

Светлана Трифоновска