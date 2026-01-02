Б ългария е изправена пред сериозна нарковълна, показват последните данни на МВР. Само за периода януари–ноември са регистрирани 7450 престъпления, свързани с наркотици, като пикът е през март. Разкриваемостта остава тревожно ниска – около 50%.

⚠️ Фентанил – новият убиец на улицата

Фокусът на полицията през 2025 г. бе поставен върху фентанила – евтин, но смъртоносен заместител на хероина. Само за няколко месеца ГДБОП иззе над 2 килограма от опасния опиоид в Търговище и Монтана. В София, Пловдив и Русе също бяха разбити канали за разпространение, а в столицата за по-малко от седмица са иззети 2,5 кг фентанил и задържани осем души.

Заради заплахата е създадено специализирано звено в ГДБОП, а САЩ чрез Агенцията за борба с наркотиците (DEA) се включиха с обучения за българските служби.

🚨 Рекордни удари по наркомафията

2025 г. донесе и исторически рекорд – близо 206 кг кокаин, задържани на „Капитан Андреево“. В рамките на годината при международни операции са конфискувани 450 кг кокаин, 3 тона марихуана, стотици хиляди таблетки и тонове прекурсори.

Само през ноември:

1055 досъдебни производства

656 полицейски операции

1103 задържани

Разкрити 6 нарколаборатории

💶 Фалшиви пари заливат пазара

Паралелно с дрогата МВР удря и фалшификаторите. Разкрити са печатници за левове и евро, иззети са десетки хиляди фалшиви банкноти, включително над 10 000 фалшиви евро в навечерието на влизането на България в еврозоната.

⚠️ Полицията предупреждава

Вътрешното министерство призовава гражданите:

да обменят пари само в банки и пощи

да плащат с карта

при съмнение за измама – незабавно сигнал на 112

Борбата срещу наркотиците и фалшивите пари остава ключов приоритет, докато страната влиза в нова финансова и криминална реалност.