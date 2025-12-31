Р анните часове на 31 декември бяха особено мразовити на "покрива" на Балканския полуостров. На връх Мусала дежурните наблюдатели в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология са измерили минус 25 градуса по Целзий, съобщи NOVA.

"Минус 25, умерен вятър, няма много навалица на пирамидата", отбелязва Росен Димитров, заснел последния изгрев на годината от 2925 метра надморска височина.

Справка за най-ниските температури при настоящия студен цикъл показва, че на връх Ботев в Стара планина и на Черни връх във Витоша около 5 сутринта термометрите са регистрирали минус 20 градуса. На старопланинския връх Мургаш термометрите са отчели -15 градуса.