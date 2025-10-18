25-27% от децата в България са подложени на системен тормоз, продължаващ във времето. Това заяви пред „Телеграф“ училищният психолог Иван Игов, позоваващ се на изследване и по повод поредния случай на насилие в Казанлък, където две момичета пребиха друго заради ревност. Игов коментира, че има държави, в които се работи и този процент е спаднал на 15-16%, но това не важи за нас, тъй като по думите му нищо не се прави по темата и липсва реална превенция срещу насилието и тормоза между деца. „Винаги е имало случаи, при които учениците физически са си посягали, след като преди това е имало някаква форма на тормоз на едно или на няколко деца. Години наред в България запазваме един от най-високите нива на тормоз. По-късните изследвания показват едно ниво между 25 и 27% на тормоз на деца в пубертетна възраст. Този процент не се променя“, каза той.

Платформи

Психологът посочи, че заради все по-широкото използване на интернет насилието се е пренесло от класната стая, двора на училището и улицата във Фейсбук, Инстаграм, TikTok. „Отначало това бяха чатове, после социални мрежи, а след това и каналите в социалните мрежи, където могат да се публикуват различни видеоклипове, които отгоре на всичко събират огромен процент гледания. Това в очите на тези, които го публикуват, или които го правят, се проявяват като герои. Това е някакъв вид героизъм. Не стига, че са унижили жертвата, ами отгоре на всичко ги и публикуват”, коментира психологът. Той направи паралел с предходния случай, при който ученички в столичния квартал “Дружба” караха момиче да им целува обувките, да се съблича, дърпаха я за косата. “Там имаше и сексуално насилие - караха момиченцето да се съблича пред камерата и пред публика, заяви той.

Изводи

По думите на специалиста насилие винаги е имало, разликата сега е, че покрай социалните мрежи то става достояние на по-широк кръг хора, отколкото преди, когато всичко е оставало в рамките на училището, районното или квартала. Сега тези прояви се снимат и качват в мрежите, като така тези видеа достигат не само до различни градове на страната, а могат да преминат и отвъд границата. “Все повече това нещо започва да се случва между момичета. Това показва, че те започват да реагират по начин, по който виждат, че реагират по-големите момчета. Акселерацията прави момичетата по-големи в тази възраст - 12-14 години, те са по-високи, по-едри, дори и по-силни от връстниците си, което също ги кара да се чувстват герои”, коментира Игов. Той подчерта, че в един клас обикновено има двама-трима насилници и 2-3 деца, които са жертви, които са подложени на системен тормоз. Останалите са пасивното мнозинство, които стоят, гледат и не реагират, защото се страхуват, а другите не знаят какво да направят. “Всички са жертви в този случай”, категоричен е психологът. Той коментира, че с мерките, които ще бъдат предприети спрямо биячките от Казанлък, ще им се покаже, че обществото и институциите се справят с тях отново чрез насилие.

Генезис

Иван Игов обясни каква е причината за тези изблици на агресия и насилие. “На тези деца им липсват социални умения, умението за това да се самодокажат, че са важни и интересни. В юношеска възраст това е много важно. Има една важна дилема, тя е открита още от Ерик Ериксон, един от учениците на Фройд, че в юношеска възраст има една дилема, която трябва да бъде разрешена. Това е между индивидуалността и принадлежността, т.е. да научиш кой си ти и кои са хората, към които принадлежиш. И ако родителите и училището не ти предоставят позитивни модели, с които да се идентифицираш, за да станеш успешен човек, започваш да се идентифицираш с модели, свързани с насилие”, анализира той и добави, че в момента родителите, които възпитават децата, са от т.нар. чалга поколение. Той подчерта, че доста деца растат в среда на насилие. “Една трета от семействата се справят агресивно помежду си, когато са фрустрирани, вместо да се обърнат към специалист за помощ, за терапия на тях, на децата. Често те посещава психотерапевт, когато е късно и е много трудно да се излезе от този порочен кръг”, коментира още той и добави, че също така има доста родители, които имат психични проблеми - индивидуални, помежду си, и не знаят към кого да се обърнат.

От друга страна, училището не обучава децата в умения за справяне, когато има конфликт, когато има проблем, как да се справи с него, без да пострадат други, да не пострада и самият той. Игов е категоричен, че забраната на телефоните също няма да помогне в битката с агресията. По думите му никоя забрана никога на нищо не помага, защото не може да бъде контролирана, тъй като винаги има начин това да бъде заобиколено. Вместо това е добре да се интегрират новите технологии в образователната система, да се използват разумно. В посока срещу агресията помага спортът и изявяването в различни дисциплини, тогава децата не мислят за отмъщение.

Директор събра колекция от вейпове и снусове

Владимир Симеонов

Цяла колекция от вейпове и снусове събра директорът на Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в град Сандански - Емил Терзийски. Разбира се, че това не е хоби за него, а е резултат от използването на подобни неща от ученици в училището. И това се случва, въпреки че Терзийски е издал заповед в началото на декември миналата година за абсолютна забрана за употреба на всякакъв вид цигари, наркотични и упойващи вещества на територията на учебното заведение. „Употребата на вейпове и снусове е една от причините за агресията в училищата. Учениците стават раздразнителни, психически неустойчиви. Правим непрекъснати проверки, изземваме тези устройства. Но има младежи, които имат по няколко провинения, някои от тях вече са преместени в други учебни заведения“, каза за „Телеграф“ Емил Терзийски. Според него не се знае какво е съдържанието във вейповете и снусовете - никотин ли е, наркотик ли е. Затова е най-добре да се забрани свободната им продажба. Той коментира още, че учителите са тук, за да преподават и да учат на знания, а не да се превръщат в охранители и укротители и да претърсват всеки един ученик, за да разберат какво носи в училище, категоричен е директорът на гимназията.

В Русе общината започна кампания срещу агресията в училище

ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

След побой над 14-годишно момче в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура, станал на 23 юни тази година, в Русе започна кампания срещу агресията сред подрастващите. Тя бе инициирана от кмета на града Пенчо Милков с желанието да придобие национален характер и да бъде подета от самите деца. Самият случай на агресия в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура започнал от вербална агресия между две момчета, която преминала във физическа саморазправа. Част от учителите са били свидетели на инцидента. Стана ясно, че са известни и предишни прояви на агресивното момче още от 2023 г.

Във Варна майка се включи в бой, за да защити дъщеря си

Любомир Славов

Единственият публично известен случай за агресия между непълнолетни във Варна през тази година е от началото на април. Случката се разигра пред един от търговските центрове в града. В боя се включи и майката на едно от децата с мотива, че иска да помогне на дъщеря си. Този конфликт завърши с преписка в полицията. От РУО-Варна съобщиха за “Телеграф”, че през учебната 2023/2024 са регистрирани 557 случая на агресия и тормоз. 13 ученици са били преместени в други учебни заведения като крайна мярка, защото идеята на приобщаващото образование е да се работи за отстраняване на проблема, а не да бъде само отклонен.

При единични инциденти във Варна са образувани досъдебни производства.

Владимир Христовски