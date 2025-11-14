М инистерството на финансите на Обединеното кралство удължи лиценза за извършване на операции с българските структури на "Лукойл" в рамките на наложените санкционни ограничения до 14 февруари 2026 г., предава NOVA.

Британската служба по прилагане на финансови санкции (OFSI) издаде днес общо разрешение, което позволява продължаване на бизнес операциите с дружествата „Лукойл България“ ЕООД - фирмата, която управлява бензиностанциите, както и с "Лукойл Нефтохим Бургас" (рафинерията в морския ни град) и дъщерните им дружества.

По информация на агенция „Ройтерс” същата отсрочка ще бъде направена и от САЩ. Очаква се финансовото министерство във Вашингтон да го обяви преди края на днешния ден.

Според документа от Обединеното кралство раззрешението дава правна възможност за осъществяване на плащания и други транзакции, свързани с "Лукойл България" и "Нефтохим Бургас", които са дъщерни дружества на руската компания "Лукойл". От OFSI подчертават, че всички лица, които възнамеряват да използват разрешението, трябва да се запознаят подробно с дефинициите, условията и изискванията за употреба, описани в пълния текст на лиценза.

Разрешението позволява на всяко физическо или юридическо лице, което не е санкционирано в Обединеното кралство, да продължи бизнес операциите с „Лукойл България“ и техните дъщерни дружества. Това включва плащания по съществуващи или нови договори, финансови транзакции с други страни, както и предоставяне или получаване на икономически ресурси от компаниите.

OFSI уточнява, че разрешението може да бъде използвано и от британски институции, сред които банки и финансови посредници, лицензирани по Закона за финансовите услуги и пазарите, доставчици на платежни услуги, оператори на електронни пари и признати клирингови и сетълмент системи.