М инистърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия „Лукойл“. Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността.

Той беше свикан, след като в „Държавен вестник“ беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Държавата поема „Лукойл“!

Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

Кой е Румен Спецов

Румен Спецов е изпълнителният директор на НАП. Той е с дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.