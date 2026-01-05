Н егово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи вчера Света литургия в катедралния храм „Света Неделя“ с благодарствен молебен по повод Освобождението на София на 4 януари 1878 г. от османско владичество. Благодарственият молебен бе извършен пред иконата „Всех скорбящих радост“, съпътствала тогава армията и донесена от ген. Гурко в храм „Св. Неделя“. В края на богослужението пристигна икона на свети Гавриил Ургебадзе - подарък на Негово Светейшество Даниил от грузинския патриарх Илия II.

Призив

Ето какво призова Негово Светейшество в словото си след службата: „Ако поради политически конюнктури и разни тенденции в общественото мислене ние не пазим благодарност към хората, отдали живота си за нас – то ние свободни ли сме или живеем със страх? Както имаме благодарност към онези, които са ни родили и отгледали, то как да нямаме благодарност към онези, които са умирали за нас?

Ако ние не изразяваме своята благодарност, независимо какво мислят хората около нас, тогава да се запитаме – свободни човеци ли сме? Ако се ползваме от политическата си свобода, но същевременно робуваме на разни страсти, страхове – следва да се запитаме познали ли сме истината, която да ни направи свободни, или, както казва Господ Исус Христос, всеки, който върши грях, е роб на греха (Йоан 8:32)?

Послание

Патриархът припомни събитията от преди 147 години, когато радостта не била само от освобождението, но и поради надвисналата опасност над града на 3 срещу 4 януари той да бъде опожарен, а жителите му – избити. „Същата благодарност към освободителите дължим и ние, защото не можем да променим историческите факти.

Затова на всяко богослужение поменаваме Царя Освободител и всички, отдали живота си за свободата и вярата на Отечеството ни воини – български, руски и от другите националности, които са били под знамето на руската армия, румънски и сръбски. Пазейки паметта и благодарността към тях, нека отстояваме своята свобода и да не даваме някой да ни поробва със страхове, с посяване на омраза или разделение“.

Признание

Негово Светейшество отдаде дължимото на мъжеството, доблестта и любовта към народа ни, проявени от вицеконсулите на Франция – граф Леандър льо Ге, на Италия - Виторио Позитано, и на Австро-Унгария - Йозеф Валхард, които, разбирайки за заповедта от Осман паша, заявяват, че няма да напуснат града с персонала си и особено със санитарните си мисии, които помагали за лекуването на ранените воини. Това вразумява Осман паша да отмени заповедта. „Добродетелта винаги е за похвала и за да подражаваме на тази доблест“, подчерта патриарх Даниил.