Д ипломатическият тон между София и Скопие отново се изостри. Министерството на външните работи на Република Северна Македония реагира остро на критиките от България към проекта на Плана за действие за малцинствата, определяйки ги като „абстрактни и необосновани“.

От македонското външно министерство заявиха, че подобни коментари не допринасят за изграждането на доверие между двете страни и призоваха България към „европейско поведение“, включително пълно уважение и признаване на македонския език.

Според Скопие Планът за действие е изготвен на македонски и английски език от местни и международни експерти в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия. Процесът по подготовката му е започнал още през 2023 г. и е бил значително ускорен през втората половина на 2025 г.

Реакцията идва след позицията на българското Министерство на външните работи, което изрази притеснение, че документът не е преведен на български език и че властите в Скопие се отклоняват от договореностите по Европейския консенсус от 2022 г. България настоява за вписването на българите в Конституцията на РС Македония като условие за напредък по европейския път.

Македонският премиер Християн Мицкоски заяви, че правителството е готово да приеме всички забележки, но категорично отказа да се откаже от „родния си македонски език“. По думите му Скопие е готово да защитава позицията си „по всяко време и навсякъде“ пред международните институции.