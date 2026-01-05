Б ългария се прощава с легендата Димитър Пенев. Великият футболист и треньор почина на 80 г. в събота, а поклонението днес на Националния стадион „Васил Левски“ събра редица футболни величия, спортни деятели, политици и фенове.
Ето и всички новини и изказвания по темата
България се сбогува с Димитър Пенев
Димитър Пенев поклонение
Огромно признание за Димитър Пенев
Хиляди се простиха с Димитър Пенев
Хиляди се простиха с Димитър Пенев
Христо Стоичков: Димитър Пенев ни беше треньор, баща, приятел
Бай Добри: Най-ми е тежко, че не успя изчака този нов стадион
Хиляди се простиха с Димитър Пенев
Емил Костадинов: Феновете трябва да решат дали новия стадион да бъде кръстен на Димитър Пенев
Бербатов: Сърцата на всички ни плачат, Димитър Пенев беше обединител
димитър пенев
Президентът: Димитър Пенев сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда
Аспарух Никодимов: С Пенев не сме спали по цели нощи заради ЦСКА
Хиляди се простиха с Димитър Пенев
Локо София тръгна с минута мълчание за Димитър Пенев
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE