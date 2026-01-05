Б ългария се прощава с легендата Димитър Пенев. Великият футболист и треньор почина на 80 г. в събота, а поклонението днес на Националния стадион „Васил Левски“ събра редица футболни величия, спортни деятели, политици и фенове.

Ето и всички новини и изказвания по темата

България се сбогува с Димитър Пенев

Димитър Пенев поклонение

Димитър Пенев
startphoto.bg

Огромно признание за Димитър Пенев

Хиляди се простиха с Димитър Пенев

Поклонение пред Димитър Пенев
StartPhoto.bg

Любо Пенев: Сбогом, Чичо!

Хиляди се простиха с Димитър Пенев

Поклонение пред Димитър Пенев
StartPhoto.bg

Христо Стоичков: Димитър Пенев ни беше треньор, баща, приятел

Бай Добри: Най-ми е тежко, че не успя изчака този нов стадион

Хиляди се простиха с Димитър Пенев

Поклонение пред Димитър Пенев
StartPhoto.bg

Емил Костадинов: Феновете трябва да решат дали новия стадион да бъде кръстен на Димитър Пенев

Бербатов: Сърцата на всички ни плачат, Димитър Пенев беше обединител

димитър пенев

димитър пенев
БГНЕС

Президентът: Димитър Пенев сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда

Аспарух Никодимов: С Пенев не сме спали по цели нощи заради ЦСКА

Хиляди се простиха с Димитър Пенев

Поклонение пред Димитър Пенев
StartPhoto.bg

Локо София тръгна с минута мълчание за Димитър Пенев

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX

Димитър Пенев поклонение