Г олям пожар избухна в склад за батерии в Хасково и вдигна накрак пожарните екипи. Огънят е пламнал по-рано днес, като гъст дим се е издигнал над района и е наложило незабавно отцепване на периметъра около склада.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната, които работят по овладяването на пламъците. Към този момент няма информация за пострадали хора, но мерките за сигурност са засилени заради риска от разпространение на огъня.

Причините за инцидента все още не са ясни и предстои да бъдат установени след потушаването на пожара.