2025 година се оказа историческа за българския автопазар – новите леки автомобили достигнаха рекордните 49 389 продадени коли, с около 6 400 повече от 2024 г. За сравнение, досегашният рекорд от 2008 г. бе 45 478 автомобила.

Всеки ден през изминалата година българите са получавали по 135 нови коли – феноменален ръст, който се дължи както на повишаване на доходите, така и на факта, че новите коли излизат по-евтино в дългосрочен план от старите употребявани. Новите модели предлагат икономия, безопасност, свързаност и устойчивост, което ги прави предпочитани от все повече шофьори.

При лекотоварните автомобили (N1) обаче има спад – около 13% по-малко продажби, макар данните да не включват покупки от Министерството на отбраната. Тежкотоварните камиони (N2+N3) пък отбелязаха ръст от 13%, достигайки 3 445 единици.

Въпреки рекордите, автомобилният парк в България остава сред най-старите в Европа, което води до замърсяване на въздуха и висока смъртност по пътищата – между 12 000 и 15 000 преждевременни смъртни случаи годишно. Асоциацията на автомобилните производители (ААП) призовава за стратегия за обновяване на транспорта, която да ускори подновяването на старите коли и да направи движението по-безопасно.