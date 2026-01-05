Л идерът на Венецуела Николас Мадуро заяви пред съдия в Ню Йорк по време на предварителното изслушване, че е невинен по повдигнатите срещу него наказателни обвинения, пише „Уолстрийт джърнъл“.

Заедно със съпругата му Силия Флорес и още четирима души, сред които венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, считан за един от най-влиятелните хора в страната, и синът на Николас Мадуро, той е обвинен, че се е съюзил с партизанската организация Революионни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), която Вашингтон счита за „терористична“, както и с престъпни картели, за да „пренася тонове кокаин към Съединените щати“. Венецуелският президент също така е обвинен в отделни случаи на трафик на наркотици и притежание на автоматични оръжия.

„Аз съм невинен. Не съм виновен. Аз съм почтен човек. Аз все още съм президент на моята страна“, каза Мадуро чрез преводач в съдебната зала в Манхатън.

Съпругата му, Силия Флорес, се представи като „първата дама на Република Венецуела“, пред съдията.

Мадуро и съпругата му се изправят пред съда в Ню Йорк

Когато я попитаха как се признава по обвиненията, тя отговори: „Невинна, напълно невинна“.

Междувременно Европейската комисия коментира, че отстраняването на Мадуро може да отвори пътя към демократичен преход във Венецуела, като подчерта, че той „няма легитимност да бъде президент“ на страната.

Случаят бележи ново напрежение в международната политика и поставя Венецуела под светлината на глобалната сцена.