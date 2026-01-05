С ензация в Синсинати! Тайните служби задържаха мъж след инцидент в дома на вицепрезидента Джей Ди Ванс, при който няколко прозореца на резиденцията бяха счупени. Къщата е била празна – Ванс и семейството му не са били в щата по това време.

Арестуваният е възрастен мъж, който е бил задържан от агенти на Тайните служби за нанасяне на щети на имота. Случаят се разследва съвместно с местната полиция и прокуратурата, като официални обвинения още не са повдигнати.

Говорителят на вицепрезидента уточни, че Ванс е отсъствал и по време на военната операция във Венецуела, при която САЩ задържаха президента Николас Мадуро и съпругата му. Ванс е наблюдавал операцията чрез защитена видеоконферентна връзка от Флорида, където се е срещнал с президента Доналд Тръмп.

След инцидента районът около дома на Ванс е поставен под повишени мерки за сигурност, а пътищата около резиденцията бяха временно затворени заради разследването. Тайните служби продължават да събират информация, докато се вземат решения за евентуални обвинения.