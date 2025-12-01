К атастрофа затвори околовръстното шосе на Габрово в посока прохода Шипка, съобщи БТА.
От пресцентъра на МВР уточниха, че има жертва при инцидента, а друг човек е в тежко състояние.
Инцидентът възникна този следобед по околовръстния път на Габрово в района на квартал „Смирненски“.
Единият от двата автомобила, участвал в произшествието, е тежкотоварен.
От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход Шипка.
Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.
Източник: БТА