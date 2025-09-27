С толичните контрольори удариха гратисчии с над 2 млн. лв. глоби за 18 месеца. Това обявиха за “Телеграф” от Центъра за градска мобилност. “През 2024 г. те са санкционирали нарушители за около 1,3 млн. лева, а до този момент на годината – около 813 хиляди лева”, уточниха от дружеството и подчертаха, че имат повече проверени пътници през тази година и по-малък брой санкционирани. “Тенденцията пътуващите да са редовни е устойчива”, категорични са от ЦГМ.

Проблем

Освен недостиг на шофьори се оказва, че такъв има и на контрольори и кондуктори в страната. На места контрол по редовността на пътниците се извършва от служители, които се возят в превозното средство, без да го сменят, а на други места, както е в София и Варна, това се прави от екипи, които обикалят различните линии. От години не бяхме срещали обяви за набиране на контрольори, но преди дни „Телеграф” попадна на посредническа компания, която набира служители за извършване на контрол в градския транспорт. До услугите им са прибегнали и от Центъра за градска мобилност в София. От дружеството заявиха за „Телеграф”, че те използват всички възможни канали за набиране на кадри, като сред тях са и публикации в социалните мрежи. Проверка на „Телеграф” не откри обява за работа в сайта на ЦГМ, освен за водачи в трите общински дружества. „От началото на годината до момента са постъпили 17 нови служители, а други 16 са в процес на приемане в екипа на дружеството. Свободните позиции към момента са 11”, обявиха оттам. Във Варна пък са обявили пет свободни позиции. Прави впечатление, че контролът там е поверен предимно на нежния пол. Почти всички контрольори са дами над средната възраст и пенсионерки.

Изисквания

От транспортните дружества в страната заявиха пред „Телеграф”, че не могат да имат особено големи изисквания към кандидатите за тази работа, защото тя не е привлекателна, но като цяло изискват човекът да е комуникативен, да има познания по чужд език и компютърна грамотност, да могат да работят в динамична среда, да не са конфликтни. Специални изисквания за заемане на длъжността като психотест, възраст, физическо състояние и комуникативност липсват, защото на много места на работа се хващат пенсионери. „Как да имаме някакви големи изисквания към тези хора, след като имаме недостиг на кадри? Няма как да търсим интелигентни, спокойни, в добра физическа форма и комуникативни работници за тази длъжност”, коментират от благоевградското дружество, осигуряващо градския транспорт. За разлика от столицата, където контрольорите са цивилни с цел да не предупреждават гратисчиите, че следва контрол, в Пиринско служителите носят униформа – сини ризи или блузи с логото на дружеството. Във Велико Търново контролът на пътниците се извършва от кондуктори, които работят от 6,30-7 до 20,30 ч. И тук почти 100% са жени, като голяма част от тях са пенсионерки, но въпреки това се наблюдава голямо текучество на кадри.

Интересен факт е, че в Русе няма специално назначени хора, които да следят за редовността на пътниците. До момента това се извършва от водача и чрез видеонаблюдението, монтирано в превозните средства, обясни пред „Телеграф“ пиарът на „Общински транспорт Русе“ ЕАД Дидо Илиев. Той каза, че през октомври общината ще пусне обява за набирането на контрольори.

Заплати

В София стартовото възнаграждение на служителите, проверяващи за редовността на пътниците е 1614 лв. стартово, като при определянето на заплатата се зачита и прослуженото време до момента. Освен това се изплащат по 18 лв. на ден за храна, което при 22 работни дни възлиза на обща сума от 396 лв. От ЦГМ посочиха, че предлагат и социален пакет, но не уточниха какво включва той. Контрольорите в София работят на две смени от 06 до 22 часа.

Заплатите в Благоевград са между 1000 и 1500 лева в зависимост от изработените часове. Контрольорите във Варна получават по 1205 лв. чисто месечно. Работното време е за 8-часов работен ден, на три смени. Във Велико Търново заплащането е около минималната заплата плюс процент от стойността на продадените билети.

Посегателства

От транспортните дружества посочиха, че физическите посегателства над длъжностните лица почти са изчезнали. Същото не важи за вербалната агресия, която е най-чест отдушник на разгневените нарушители и изнервените от наглостта им контрольори. Навсякъде в страната във всяко превозно средство има монтирано видеонаблюдение, с което се следи за реда. При инциденти се търси съдействие от полицията. Често в рейсовете в Благоевград се качват пияни или пък хора с психични проблеми. „В такива случаи сме предупредили кондукторите да не им търсят на всяка цена пари за билет, за да не се стигне до ескалация на напрежението и физическа агресия. В столицата също отчитат, че няма физически нападения над служителите. „Много дълго и упорито работихме през годините срещу агресията и получихме сериозна подкрепа от нашите пътници. Все още обаче работим срещу езика на омразата. Контрольорите често са обиждани и нагрубявани. Все още има пътуващи, които забравят, че служителите са на работа и спазват изискванията за контрол и ред”, коментират от ЦГМ и уточниха, че обидите винаги идват от тези, които са в нарушение.

Билетите и картите отиват в телефоните

Билетите и картите за градския транспорт в София ще бъдат вкарани в дигиталните портфейли на телефоните в рамките на няколко месеца. Това обявиха от ЦГМ. С нововъведението няма да е необходимо да се носи пластиката. Предстои всички валидатори да бъдат сертифицирани за работа с този нов тип носители и дори при изтощена батерия ще бъде възможно валидирането на виртуалната карта. Технически новата услуга е готова и заявката на ЦГМ е тя да стартира съвсем скоро.

Във Велико Търново шофьори нарочно пропускат спирки

Шофьорите в градските и извънградските автобуси във Велико Търново нарочно пропускат спирки и оставят пътници да чакат по спирките. През последните месеци има десетки такива оплаквания и жалби. Тази практика се забелязва най-често при първите и последните курсове. Някои водачи отказват и да спират на спирки, за да слязат пътници, а други се държат брутално и откровено агресивно с пътниците, като им забраняват да си настройват отдушниците на климатичната система над седалките. Най-драстични нарушения и случаи на арогантност има при шофьори, пътуващи по линията В. Търново-Горна Оряховица. Един от шофьорите редовно отказва да спира на междинните спирки под претекст, че пътниците късно са станали от седалките и са отишли до вратите. Според водача пътниците трябва да застанат прави до вратите най-малко 5 минути преди приближаването на спирката, на която искат да слязат. Същият този шофьор неведнъж се е държал арогантно с възрастни жени, които е заплашвал със саморазправа. И за капак същият е лежал в затвора за изнасилване през 90-те години на миналия век. Друг пък пали цигара на последните курсове, когато в автобуса няма много хора. На всеки опит на пътници да се оплачат шофьорите им обясняват, че никой копче не може да им каже какво да правят, и спекулират с това, че няма кандидати за автобусни шофьори и затова, щат не щат, шефовете им ще ги търпят.

Имат право да ви искат личната карта

В София и Варна контрольорите имат право да изискват лична карта и да снемат данни от нея. ЦГМ е администратор на лични данни и има всички законови правомощия за това. В черноморската столица те също имат право да изискват документ за самоличност и да глобяват нередовните пътници. Тези права са им вменени от Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт в общината. Ако гратисчията откаже да плати билет за нередовен пътник, служителите имат право да му съставят акт за административно нарушение, след като пътникът слезе от превозното средство на спирката, която предстои. В Благоевград контрольорите не могат да искат лични карти от пътниците, тъй като не са регистратори на лични данни.

* По темата работиха: Владимир Христовски, Владимир Симеонов, Иван Първанов, Жанета Йорданова, Любомир Славов

Екип на Телеграф