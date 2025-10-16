Опасен инцидент разтърси Бургас тази сутрин! 12-годишно момче пострада, след като баща му – 46-годишен шофьор, загуби контрол над автомобила си и се вряза в друга кола на кръстовище в града.

Катастрофата е станала около 07:52 ч. на улица „Захари Зограф“, където „Шкода Октавия“ с бургаска регистрация, движеща се с несъобразена скорост, удря спрял пред нея „Ситроен С2“.

В резултат на сблъсъка пострадало е 12-годишното дете на шофьора, което е получило контузия на главата. Лекарите от УМБАЛ – Бургас са оказали незабавна помощ и са го освободили за домашно лечение.

Полицията уточнява, че причината за катастрофата е несъобразена скорост с интензивността на трафика. За щастие, инцидентът се е разминал без тежки последици, предаде Dariknews.