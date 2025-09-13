П аметна изложба с 24 картини живопис на карикатуриста, живописец и аниматор Генчо Симеонов (1931-2024) се открива в Деня на София на 17 септември в Арт Плейс Интерпред.

Ценителите на изкуството могат да разгледат платната през целия месец септември в изложбената зала, която се намира във фоайето на СТЦ-Интерпред.

Картините са рисувани от Генчо Симеонов в продължение на над 20 години в последния период от живота на художника, който той посвещава изключително на живописта. Едно от платната дава и надслова на изложбата: „Добро утро, утро!“. Сред картините е и дебютът на карикатуриста в живописта, направен в младите му години. Картината изобразява оркестър и е рисувана още във времената, когато той все още предпочита да държи писеца вместо четката.

Колеги

„Всички познаваме Генчо Симеонов от карикатурите във вестниците и живописните платна с маслени бои, които можем да видим в редките му изложби живопис или в колекциите на ценители. Не знаем обаче за онова тайно прозорче на таванчето на малката къща в Челопечене, което Генчо намира малко след 1931 година, когато е роден. През годините това вълшебно прозорче към други светове пътува в художника от Шопия до Великата страна на поезията в багри на веселието и безгрижните сумашедши, които не пречат на остпабендеровците, на кралиците на нощта или на сбърканите на пръв поглед изобретатели да си вършат работата. Мимолетието на панаира с въртележките, смехът на мажоретките и плачът на клоуна, абсурдите на гравитацията и конците на кукловодите преливат щедро през очите на художника и чрез четката на маестрото“, описва творчеството на Генчо Симеонов неговият колега и приятел Валери Александров (Валекс).

Творчество

Генчо Симеонов е завършил първия випуск на Художествената гимназия в София, а след това в Художествената академия учи илюстрация и художествено оформление на книгата при проф. Илия Бешков. За себе си казва, че е роден два пъти: за първи път на 27 октомври 1931 г. в с. Челопечене и за втори път с публикуването на първата си карикатура във вестник „Вечерни новини“ през 1952 г. Дълги години работи във вестник „Стършел“, участва в създаването и на 15 анимационни филма като сценарист, режисьор и художник. Освен в хилядите карикатури в периодичния печат богатото му творчество е ярко разпознаваемо и в илюстрациите към книги на български автори. Участва в общи изложби на българската карикатура и в много международни изложби, откъдето има и награди. Получава Сребърната плакета за карикатура през 1971 г. в Скопие. През 2009 г. получава наградата на Съюза на българските художници за цялостно творчество. Носител е на орден „Кирил и Методий втора степен“, и на Златното перо на Съюза на журналистите.

Изложби

През последните 20 г. от живота си се отдава на живописта, като прави и няколко самостоятелни изложби. За първи път излага свои живописни платна в галерията „Артамонцев“, наред с карикатури и рисунки със свободна тематика. Първата си самостоятелна изложба живопис прави в галерия-музей „Дечко Узунов“ през 2006 г.

През 2014 г. в София на „Шипка“ 6 подрежда поредната си самостоятелна изложба живопис. Тя има успех, направени са откупки от чуждестранни граждани. Слeдващата е през 2018 г. в НДК. На 22 октомври 2021 г. Генчо Симеонов отбелязва своята 90-годишнина с поредна самостоятелна изложба на „Шипка“ 6, където показва над 50 свои творби. Последната си самостоятелна изложба подрежда през август 2023 г. в галерия „Сердика“.

*Автор: Лора Владиславова