О нлайн калкулатор ще помага на водачите на превозни средства над 3,5 тона да определят класа на емисии на въглероден диоксид (CO₂) на превозното средство като регистрират и въведат необходимата информация в националната база данни. Калкулаторът ще е на интернет страницата на Националното тол управление на адрес https://co2.bgtoll.bg. Въвеждането на калкулатора е ключов етап в подготовката за новия модел на тол таксуване, който ще влезе в сила на 1 март 2026 г. и ще включва компонент, отчитащ въглеродните емисии на превозните средства над 3,5 тона. Въвеждането на CO₂ класификации при определянето на тарифата е в изпълнение на целите за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт, като те ще бъдат приложени поетапно от всички страни членки на Европейския съюз. Промяната се прилага в изпълнение на Директива (ЕС) 2022/362, като размерът на добавения CO₂ компонент ще се определя съгласно референтните норми, посочени в Приложение IIIв на директивата.

Правила

За да използват CO₂ калкулатора, потребителите трябва да създадат собствен профил. За целта трябва да въведат своя мейл и техническите данни на превозното средство. Класифицирането се извършва въз основа на информация от свидетелството за регистрация, сертификата за съответствие (COC) или файла с информация за клиента (CIF). При регистрацията в системата ще се показват образци на необходимите документи, които улесняват правилното въвеждане на данните. Процедурата за регистрация може да бъде извършена и чрез интернет страницата на националния доставчик на услуги (НДУ), с който превозвачът има сключен договор, като подадената информация постъпва в единната национална база данни.

Класификация

Всички ППС с дата на първа регистрация, която е посочена в поле (B) на свидетелството за регистрация на превозното средство преди 1 юли 2019 г., автоматично попадат в CO₂ клас 1, който обхваща най-високите емисии и съответно води до прилагане на най-високия CO₂ компонент в тол таксата, като регистрацията на такива пътни превозни средства не е задължителна и това няма да попречи на коректното пътно таксуване. ППС над 3,5 тона, регистрирани на или след тази дата и оборудвани с двигател с вътрешно горене, могат да попаднат в CO₂ класове от 1 до 4. Категоризацията в класове 2, 3 и 4 е валидна 6 години (от датата на първата регистрация), след което превозното средство се оценява отново спрямо актуалните референтни стойности. Превозните средства с нулеви емисии - електрически или водородни, попадат в CO₂ клас 5.

Всички превозни средства, за които не са подадени данни до 1 март 2026 г., ще бъдат автоматично класифицирани в най-ниския CO₂ клас, което води до прилагане на най-високата ставка за CO₂ компонент до момента на регистриране и предоставяне на необходимата информация за определяне на реалния им емисионен клас по отношение на въглеродния диоксид.