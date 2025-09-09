П ътнически влак №50110 със само два вагона пусна вчера БДЖ от Благоевград до София. За това се оплакаха пред „Телеграф“ пътници, които се прибирали след празничните дни.

По думите им тренът, тръгващ в 9,30 и изминаващ разстоянието до столицата за 3 часа, е бил претъпкан до тавана като тези в Южна Африка.

„Въпреки че не се усещаше климатик, до Радомир все още се дишаше. Там обаче се качиха и пътниците от влака, идващ от Кюстендил, и положението рязко отесня“, докладва пътничката Евелина Колева. По думите й на фона на цялата суматоха някакви испански роми започнали да пушат вейп в първия вагон. На Батановци се чули призиви за връщането на транспортната полиция. Защото се качил млад мъж (вероятно друсан или с психични проблеми). Той взел да крачи нервно от край до край и да псува, че няма къде да седне. Според наблюденията на Петър Найденов от Перник вече нямало място нито за разходки, нито за правостоящи.

Жепейци коментираха, че положението е можело да бъде и по-лошо, но ремонтът на гара Делян е изгонил доста от пътниците по трасето. Подмяната на железния път там тече от август, като ще продължи и целия септември. Заради това влаковете по югозападното направление масово закъсняват, а пътниците в участъка се свалят и се извозват донякъде с автобуси.

Само преди месец служители от столично депо разкриха пред „Телеграф“, че едва 20% от закупените 76 реновирани вагона от „Дойче бан“ могат да бъдат въведени в експлоатация в напълно изряден вид.

Любомир Старидолски