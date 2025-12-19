П азете портмонето или парите си в предния джоб на дънките или панталона, за да не станете жертва на джебчии. Такъв съвет отправи чрез „Телеграф“ инспектор Росен Белишки от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) към хората, които пазаруват за празниците или пък са решили да празнуват по площадите.

„Всички останали места - задни джобове на дънки и на панталони, странични джобове на връхни дрехи, включително и вътрешни джобове на връхни дрехи, ако те са откопчани, са доста по- уязвими и е възможно да бъде извършена такава кражба“, казва Белишки.

Въпреки че от ГДНП отчитат сериозен спад на джебчийските кражби за миналата година, когато са регистрирани 548 посегателства за цялата страна или средно по две на ден, инспекторът призовава все пак гражданите да бъдат бдителни и винаги да имат контрол над вещите си.

Струпване

„Хората трябва да внимават именно в този период от годината, защото се носят повече пари в брой - обикновено за да се купуват подаръци, и тогава се струпват и повече хора - дали в молове и търговски вериги, дали по площади и спирки на градския транспорт, в самите превозни средства на градския транспорт, и реално това е благоприятна среда, където такъв тип престъпници биха могли да извършват престъпления“, каза Белишки. „Когато се ползват раници и чанти, хубаво е да се носят точно отпред, така че да имате ясна видимост и по никакъв начин някой да не може да ги достигне, защото странично носене, задно носене на каквито и да било чанти и раници, определено е предпоставка някой да откопчае, да бръкне и по този начин да се случи престъплението. В миналото е имало случаи, в които с бръснарско ножче просто са срязвали част от чантата и са съумявали да откраднат портмонетата“, допълва той.

Карта

„За пазаруващите с карта е важно опазването на ПИН кода, така че никак не е добре да го имат записан и да го носят в себе си, особено близо до картата. Някакви много лесни кодове също не са препоръчителни - от сорта на 0000 или 1111“, добавя инспекторът. Учете ПИН-а си наизуст, той трябва да е труден и да не се споделя с никого. В предишни години сме съветвали хората да плащат основно с карти. Сега отчитаме факта, че тази Нова година самите банки казват, че някои електронни и платежни услуги няма да работят в някакви срокове и определени трансакции с карти няма да бъдат възможни, така че хората ще трябва да носят пари в брой и затова е важно да ги предупредим“.

Европа пропищя от наши крадли,

МВР помага да ги разпознаят

Една от причините за сериозния спад на този род кражби у нас е миграцията на големите джебчийски кланове в страни от Западна Европа. Там родните крадли се изявяват като сериозна конкуренция на румънските джебчийки, които са истинска напаст за местното население и за туристите. TikTok е пълен с видеа от големите европейски столици, на които родни „таланти“ в тази област се изявяват. Едно от последните видеа, които станаха хит, е на родна крадла в Испания, която се е преструвала на мениджър в голям магазин за дрехи и джобила пазаруващите. В градове като Мадрид, Париж, Лондон джебчийските кражби са истински бич. Видеата с хора, които пръскат крадлите с червен спрей и крещят „джебчийка, джебчийка“, са стотици. Родното МВР оказва съдействие на партньорските служби за разпознаването на българските джебчии в чужбина.

В Русе

Крадли дебнат пенсионери в магазините

ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Крадли избират за жертви по-възрастни хора, които пазаруват в Русе. За последния месец местната полиция регистрира няколко джебчийски кражби. Прави впечатление, че всички са извършени в големи магазини, които отвън и отвътре са с видеонаблюдение. Крадлите обаче използват суматохата в часовете, когато има най-много клиенти, и атакуват. Докато се заглеждат в продуктите, пенсионерите забравят да стискат здраво чантите си и така остават без портмонета. Преди месец две възрастни русенки станаха жертви на джебчийки. Едната пенсионерка пазарувала в магазин на главната улица „Александровска“ и докато се чуди какво да купи, портмонето й с пари, лични и други документи изчезнало. Другата кражба стана в същия ден, но в магазин на голяма верига на булевард „Липник“.

В Пиринско и Варна

Повече полиция и охрана покрай търговските центрове

Владимир Симеонов

Любомир Славов

Повече полицаи и частни охранители осигуряват в големите търговски обекти в Пиринско заради предстоящите коледни и новогодишни празници. ОД МВР – Благоевград, е създала организация за допълнително полицейско присъствие в районите и обектите, в които по традиция има събиране на много граждани. Това е централната част на областния център, където има много търговски центрове. В навалицата се промъкват и доста джебчии. „В мола засилваме и нашата охрана, не разчитаме само на полицията. На всеки етаж ще има поне по двама-трима гардове, които ще са в непрекъснато движение, за да не допуснем да бъдат нашите клиенти жертва на кражба“, разкриха от ръководството на охраната. На територията на ОДМВР – Варна, също се засилва полицейското присъствие около обектите и местата, където традиционно има струпване на хора – в районите на големите търговски комплекси, коледни и новогодишни базари, църкви, храмове, манастири и други с цел противодействие и превенция на престъпления с особен акцент върху джебчийските кражби.