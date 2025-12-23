‼ ️През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари.

🚙Всеки шофьор може да провери срока на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата bgtoll от бутон „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ.

💸Плащането в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

🖍️Цените на винетките през 2026 г. са следните:

📌Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

📌Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

📌Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

📌Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

📌Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

📌Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Владимир Христовски