Н ИМХ обяви жълт код за силен вятър в 16 области от страната. Очакват се поривите на места да достигнат до 80 км/ч.

Засегнатите области са Благоевград, Кърджали, Хасково, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.

В сряда облаците ще се разсеят до слънчево време, но в Югозападна и Източна България облачността ще се задържи. Над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони.

Максималните температури ще са в интервала от 10 до 16 градуса, в София – около 11.

По Черноморието ще бъде облачно, с умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат около 16 градуса, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достига до три бала.

И над планините ще бъде облачно, със силен, на места и бурен, югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 1.

Източник: NOVA