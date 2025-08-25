Д нес времето се обръща – студен атмосферен фронт приижда с облаци, дъжд и гръмотевици! От запад на изток небето ще потъмнява, а валежите ще обхванат почти цялата страна. В източната половина на България бурите ще са по-силни и шумни, с гръмотевици, които ще разтърсят следобеда.

В северозападните райони облаците временно ще се разкъсат и ще се покаже слънце, но до там се изчерпват добрите новини. Вятърът ще се обърне от северозапад, а в Източна България – от изток-югоизток, за да усили усещането за захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 25°.

Планините също няма да бъдат пощадени – купести облаци, дъжд и силен западен вятър ще развалят разходките. На 1200 метра ще е едва 18°, а на 2000 – само 12°.

По Черноморието времето ще е особено капризно – облаци, кратки бури и гръмотевици, придружени от умерен вятър. Морето ще вълнува с 2–3 бала, макар водата да остава приятна – 25–26°.

Балканите също усещат студения фронт – облаци, кратки превалявания и температури под нормата в северната половина на полуострова. Гърция обаче остава оазисът на слънцето – там живачният стълб ще стигне 33 градуса. София днес се задържа на 25, Букурещ – 28, Истанбул и Белград – 29, Солун и Скопие – 30.