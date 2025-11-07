В сяко десето бебе у нас се ражда преди да е дошло време. Това показват последните данни за преждевременните раждания в България – тревожна тенденция, която продължава да се задълбочава.

Само във Варна и областта всяка година се раждат над 3600 деца, като повече от 10% от тях идват на бял свят преждевременно. В най-голямото неонатологично отделение в региона – СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – този процент достига 12%. Там се лекуват не само бебета от града, но и малките пациенти, транспортирани от Шумен, Добрич и Търговище.

От началото на годината в отделението са постъпили около 180 недоносени бебета. Осем от тях са били под 1 килограм.

Най-малкият герой – момченце родено с тегло само 790 грама. Днес то е на 7 месеца и се развива добре. Невъзможното се случва – но с много борба.

„Да се родиш преждевременно е истинско изпитание“, казва д-р Златина Панделиева, началник на отделението.

Тя описва този свят така:

„Тези деца идват, преди телата им да са готови за живот. Дишат с помощта на апарати, хранят се през сонди, преболедуват всяка минута. За времето в интензивното отделение преживяват поне 900 болезнени манипулации. Някой, който преминава през това далеч от семейството си… няма как да не бъде герой.“

Около 30% от недоносените деца по-късно се сблъскват с двигателни или когнитивни трудности.

И докато бебетата се борят, 40% от майките преминават през тревожност или депресия.

А най-тежкото?

В България все още няма национална програма, която да подпомага тези семейства дългосрочно. Нито системна психологическа помощ. Нито гарантирана домашна медицинска подкрепа.

И така – докато термините и статистиката звучат безлично – някъде в интензивно отделение едни микроскопични новородени воюват за правото си да живеят.

Любомир Славов