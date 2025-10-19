В ъзстановяване и изграждане на хижи в поне още три местности подготвя Българският туристически съюз. Това коментира Венцислав Венев, председател на съюза, пред „Телеграф“. Една от тях е Планински извор, която се намира в близост до Тетевен, на билото между върховете Картала и Тетевенска Баба. От туристическия съюз искат да изградят подслон или хижа в района край изворите на Камчия, тъй като там в момента туристите няма къде да пренощуват освен на палатки. Също така се работи по възстановяване на подслона в Карандила, в района на Сливен. Венев коментира, че след пандемията има сериозно увеличение на туристите в планините и ако преди не срещах хора, докато бягам на Витоша, сега не може да се разминем. Той посочи, че има ръст на интереса и към нощувки в хижи. Причината е, че в планината може да се насладим на истинска почивка, индивидуално отношение и хубави преживявания.

Туристи

През летния сезон в подслоните в планините има и много чужди туристи, а през останалата част на годината са основно посетители от страната. В хижите се правят много партита за рождени дни, тимбилдинги, както и за празниците. Венев каза още, че все още има свободни места за предстоящите празници – 8 декември, Коледа и Нова година, за любителите на чистия въздух, приключенията и планините. От туристическия съюз планират да създадат условия за велосипедни маршрути с цел привличане на повече туристи.

Конкурс

Над 40 000 души са гласували в тазгодишния конкурс "Хижа на годината". Гласуването е преминало в 8 категории. За първи път в тазгодишната кампания е имало категория "Хижар за пример". Конкурсът се организира от медията за екстремни занимания "360 градуса" и Българския туристически съюз. Конкурсът предоставя 5 гранта за подпомагане на хижи и включва 6 допълнителни инициативи за подобряване на условията в хижите. Грантовите стойности до момента надвишават 200 000 лева

Елена Иванова