З а броени часове дарители успяха да съберат необходимата сума за гаранцията на варненския кмет Благомир Коцев.

Само за 5 часа кампаниите, обявени от актьора Филип Буков и Манол Пейков, успяха да наберат над 240 000 лева.

В инициативата са се включили повече от 2500 дарители, съобщиха организаторите.

Организаторите подчертават, че след възстановяване на гаранцията, средствата ще бъдат насочени към „смислени и обединяващи каузи“.

Припомняме, че Окръжният съд във Варна определи парична гаранция от 200 000 лв. за кмета на града. Заседанието се проведе вчера в съдебната палата във Варна. Делото беше преместено там по подсъдност, след като Коцев прекара времето от 8 юли досега в ареста на следствието и в затвора в София. През този период бяха проведени и десетки протести в негова подкрепа.

Източник: NOVA