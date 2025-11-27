К метът на Варна Благомир Коцев ще бъде пуснат от ареста под гаранция в размер на 200 хил. лв. Очаква се той да плати гаранцията утре и да напусне ареста незабавно.

Магистратите от Окръжния съд във Варна решиха Коцев да излезе на свобода, след прекарани близо 5 месеца в ареста.

Благомир Коцев

Той трябва да плати 200 000 лв. в едноседмичен срок.

Решението подлежи на обжалване.

По-рано стана ясно, че съпругата му Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември, а той е единственият, който може да се грижи за децата им.