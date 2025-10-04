С реща на дарители с талантливи деца от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ (НПМГ), прославили страната ни в международни състезания.

Събитието, организирано от настоятелството и ръководството на НПМГ, ще се състои на 7 октомври в Софийската градска художествена галерия под надслов „Заедно за младите умове на България“.

Вечерта е посветена на дарителите и партньорите на гимназията, които правят възможно участието на учениците в национални и международни олимпиади извън календара на МОН, за които се заплаща. За много талантливи деца, чиито родители нямат големи финансови възможности, явяването на такива състезания е мисия невъзможна. Затова от настоятелството от години търсят начини да осигурят спонсори, а сега, в знак на благодарност, ще им връчат плакети и ще им предоставят възможност да разговарят с дарованията, на които са дали рамо.

Гостите ще имат възможност да се срещнат с олимпийските медалисти и техните учители, да чуят вдъхновяващи истории за успехите им и да споделят неформални разговори по време на коктейла в края на вечерта. Такъв отбор миналата година представяше страната ни на състезанието World Mathematics Team Championship в Доха, Катар. Оттам олимпийците се завърнаха с 5 златни, 12 сребърни и 1 бронзов медал.

„Нашето училище е училище, което използва парите на спонсорите си единствено и само за децата, защото те са важни и за нас, и за бъдещето на страната ни“, коментира пред „Телеграф“ Деница Александрова, член на ръководството на Училищното настоятелство към НПМГ София.

„Това е жест към спонсорите ни, за да са сигурни, че парите им отиват за каузата, за която са ги дали. В днешно време хората дават пари за всякакви неща и те отиват за съвсем друго. Искаме хората, които подпомагат олимпийците, да знаят, че помощта им отива по предназначение“, каза още Деница Александрова.

Кристи Петрова