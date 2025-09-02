О т вторник в Плевенска област влиза в сила частично бедствено положение заради безводието.

Областният управител Николай Абрашев го обяви вчера, като то ще важи за срок от 7 дни.

Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и общо 9 села в областта.

Болниците, детските градини, учебните и социалните заведения ще получат бутилирана изворна вода.

Екипи на Община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата, предаде БГНЕС.