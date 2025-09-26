П очти 800 000 български пенсионери получават дотации от бюджета, за да стигне реалната им пенсия до минималната.

Средно на месец доплащането от хазната е в размер на 131,6 млн. лв., а хората, облагодетелствани от това, са точно 799 317 души, показват данните на Националния осигурителен институт към края на 2024 г. За миналата година за дотации към пенсиите са похарчени 1,579 милиарда лева. Средно се падат по 165 лева на човек месечно. При това се оказва, че почти всички хора получават дотации в размер над 30 лева на месец. В тази група влизат 733 488 души. За тях бюджетът харчи по 130,6 милиона лева месечно. Най-малко доплащане - до 1 лев, вземат едва 1953-ма. За техните пенсии държавата е харчила само 989 лева на месец.

Праг

Доплащане от хазната се налага, тъй като осигуровките на въпросните лица не стигат, за да получават минимална пенсия. А минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст всяка година се определя в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Тя се фиксира за два периода - от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември.

Дори реалната пенсия на един пенсионер да излиза по-малка сума, изчислена на база неговия стаж и осигуровки, той не може да взема пенсия под минималната. Затова държавата трябва да доплаща разликата. От 1 юли тази година най-ниската пенсия стана 630,50 лева.

Пощи

Междувременно кабинетът на 25 септември отмени заявленията, които пенсионерите подават в пощите.

Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството, съобщи пресслужбата на кабинета.

Досега пенсионерите трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи - дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

София Симеонова