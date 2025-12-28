С илният вятър създаде проблеми в Пловдив тази сутрин.
Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди, сред които и „6 септември”.
Екипи на пожарната се включиха в разчистването.
Има и преобърнати контейнери в различни части на града.
Сигнали за подобни инциденти постъпиха от няколко пловдивски квартала.
Към момента няма данни за пострадали.
На места поривите достигнаха до 100 км/ч – затова за Пловдив и още 11 области беше издаден оранжев код за опасно време.
Метеоролозите предупреждават, че условията остават рискови, особено в близост до дървета, незакрепени предмети и строителни обекти.
Източник: NOVA