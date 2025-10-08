П родължителните валежи от дъжд предизвикаха свлачище на пътя за асеновградското село Косово.

Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили – над 3 т.

Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на АПИ.

Кметът съобщи, че е извършил обезопасяване и очаква експерти, които да определят какви спешни мерки следва да се предприемат в най-кратък срок.

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър, дължината на свлечения участък е близо 20 метра.

В село Косово постоянно живеещите жители са около 40 души.

Няма информация за бедстващи хора, нито блокирани туристи.

Източник: NOVA