П робиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. „Баба Илийца“ и на главно стъбло с диаметър 600 мм в двора на „Александровска болница“ налагат спиране на топлоподаването в част от южните квартали в София, съобщи „Топлофикация София“.

От 08:00 ч. на 4 декември до 10:00 ч. на 5 декември без топлоподаване ще бъдат следните квартали и стопански абонати: жк „Лагера“, част от жк „Хиподрума“ )между бул. „Цар Борис III“, бул. „Академик Иван Гешов“, ул. „Найден Геров“ и ул. „Софийски герой“); кв. „Крива река“; част от кв. „Буката“ (между бул. „Пенчо Славейков“, ул. „Христо Станчев“, ул. „Доспат“, бул. „Прага“, бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“); кв. „Иван Вазов“; част от кв. „Лозенец“ (между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Ралица“, ул. „Бисер“ и бул. „Черни връх“); жилищна група „Южен парк“; кв. „Здраве“; част от МА - I-ва и II-ра хирургии; „Майчин дом“; „Св. Екатерина“; Педиатрията на ул. „Хан Персиян“, кожната и нервната клиники; хотел „Медик“; Ректоратът и Патоанатомията.

Наличните аварийни екипи са на място и започват работа по изолиране, дрениране и отстраняване на пробивите с цел по-бързо възстановяване на услугата, писа БТА.