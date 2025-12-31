О т 31 декември до 4 януари, включително, зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, писа БГНЕС. Същото важи и за градовете - Варна и Бургас.

Паркирането в центъра, част от "Синя" зона и в кварталите, в обхвата на "Зелена" зона, е безплатно. Център за градска мобилност обяви удължено работно време за най-натоварените вечери, каквато определено се очаква да бъде нощта - 31 декември срещу 1 януари.

Хиляди столичани и гости на града ще изберат да посрещнат Нова година на площад "Батенберг" със сцена под звездите и затова транспортът няма да спира да се движи.

Зоните за платено паркиране ще възстановят работа на 5 януари 2026 година. Това е и датата, от която трябва да влязат в сила по-високи цени, по-дълги зони и в още повече квартали в обсега. Реформата в паркирането обаче бе атакувана в съда и спряна от Административен съд София-град, който определи като нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС) от 13 ноември тази година.

Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ. На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии

№ 5 на 30 минути

№ 7 на 40 минути

№ 10 на 60 минути

№ 11 на 60 минути

№ 18 на 60 минути

№ 20 на 50 минути

№ 22 на 50 минути

№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии

№ 1 на 50 минути

№ 2 на 50 минути

№ 7 на 50 минути

№ 9 на 70 минути

Автобусни линии

№ 72 на 50 минути

№ 73 на 75 минути

№ 83 на 65 минути

№ 85 на 70 минути

Линии на метрото