О т 31 декември до 4 януари, включително, зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, писа БГНЕС. Същото важи и за градовете - Варна и Бургас. 

Паркирането в центъра, част от "Синя" зона и в кварталите, в обхвата на "Зелена" зона, е безплатно. Център за градска мобилност обяви удължено работно време за най-натоварените вечери, каквато определено се очаква да бъде нощта - 31 декември срещу 1 януари.

Хиляди столичани и гости на града ще изберат да посрещнат Нова година на площад "Батенберг" със сцена под звездите и затова транспортът няма да спира да се движи.

Зоните за платено паркиране ще възстановят работа на 5 януари 2026 година. Това е и датата, от която трябва да влязат в сила по-високи цени, по-дълги зони и в още повече квартали в обсега. Реформата в паркирането обаче бе атакувана в съда и спряна от Административен съд София-град, който определи като нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС) от 13 ноември тази година.

Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ. На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии

  • № 5 на 30 минути
  • № 7 на 40 минути
  • № 10 на 60 минути
  • № 11 на 60 минути
  • № 18 на 60 минути
  • № 20 на 50 минути
  • № 22 на 50 минути
  • № 27 на 40 минути

Тролейбусни линии

  • № 1 на 50 минути
  • № 2 на 50 минути
  • № 7 на 50 минути
  • № 9 на 70 минути

Автобусни линии

  • № 72 на 50 минути
  • № 73 на 75 минути
  • № 83 на 65 минути
  • № 85 на 70 минути

Линии на метрото

  • № 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути
  • № 3 на 20 минути
